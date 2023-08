Rieder Stadtlauf führt erneut durch die Weberzeile

Stadtlauf am 19. August

Am Samstag, 19. August, ist es wieder so weit: Mit dem Rieder Weberzeile Stadtlauf, der von den Oberösterreichischen Nachrichten als Medienpartner begleitet wird, findet eine der traditionsreichsten Laufveranstaltungen des Innviertels statt.

Bis zu fünf Mal, je nach Alter, Bewerb und Leistungsklasse, geht es für alle Laufbegeisterten im Rundkurs durch die Rieder Innenstadt. Dabei führt die Strecke, wie schon in den vergangenen Jahren, auch durch die Weberzeile. Los geht es um 16 Uhr mit den Laufbewerben für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Es folgen ein Nordic-Walking-Bewerb und die Läufe der Erwachsenen. Der Hauptlauf geht über eine Distanz von 7,2 Kilometern. Neu ist der FACC-Staffellauf, bei dem sich drei Personen, die 7,2 Kilometer aufteilen.

"Der Rieder Weberzeile Stadtlauf ist ein Highlight in unserem Sommerprogramm. Er soll als Motivation zur Bewegung dienen und allen sportbegeisterten Läufern Unterhaltung bieten. Es ist für alle die passende Herausforderung dabei. Ich freue mich auf eine spannende Laufveranstaltung und eine gute Stimmung entlang der Strecke", sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

Die Anmeldung zum Stadtlauf ist bis Freitag, 18. August, um 16 Uhr unter www.rieder-stadtlauf.at möglich. Die Startnummernausgabe findet am 19. August ab 14 Uhr direkt in der Weberzeile statt. Alle Teilnehmer erhalten ein Startersackerl, eine Finisher-Medaille und nehmen automatisch an der Tombola-Verlosung teil.

