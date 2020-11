Rieder Rathaus erstrahlt in Orange

Hinter dieser weltweit inszenierten Aktion, bei der symbolträchtige Gebäude orange bestrahlt werden, steht der Soroptimist Club Ried.

Die Aktion findet in Österreich seit 2017 statt und wird gemeinsam von UN Women Austria, Soroptimist International Austria und mehreren anderen Institutionen unterstützt. Österreichweit werden etwa 130 öffentliche Gebäude in Orange erstrahlen.

Wie notwendig die Bewusstseinsbildung zu diesem Thema auch in Österreich 2020 immer noch ist, zeigen die Statistiken: 20 Prozent aller österreichischen Frauen ab 15 Jahren waren bereits von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen, 35 Prozent aller Frauen in Österreich wurden bereits sexuell belästigt.

"Die Bekämpfung der Gewalt an Frauen und Mädchen ist eines der obersten Ziele von uns Soroptimistinnen", so Präsidentin Cordula Breit-Menschick. "Unsere Botschaft dabei ist klar: hinsehen und handeln! Ich freue mich sehr, dass wir für diese Aktion die Unterstützung des Rathauses haben." Schauspielerin Ursula Strauss ist Schirmherrin der Kampagne in Österreich, übrigens schon zum dritten Mal.