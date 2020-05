Rieder Priester: "Worte reichen für die Freude nicht aus"

Zahlreiche Gläubige beim Rieder Sonntagsgottesdienst

„Die Worte alleine reichen nicht aus, um meine Freude auszudrücken!“ Mit diesen Worten begrüßte Kaplan Christoph Buchinger die Gottesdienstbesucher in der 9.30-Uhr-Messe der Rieder Stadtpfarrkirche. Zehn Wochen lang konnte kein Gottesdienst gefeiert werden, die erste Messe war daher gut besucht.

„Jede zweite Bank ist gesperrt, bitte nur drei Personen pro Bank“, erklärt ein Pfarrmitarbeiter schon vor dem Betreten der Stadtpfarrkirche. 100 Handzettel mit der Gottesdienstordnung sind bereitgelegt und werden an den beiden Eingangstüren ausgegeben. „Wenn alle Zettel vergeben sind, müssen wir zusperren“, erklärt der Pfarr-Ordner. Auch Schutzmasken hält er bereit. „Wenn jemand keine Maske dabei hat“, sagt er und fügt hinzu: „Es ist halt alles anders, aber irgendwie werden wir das schon machen.“

Man fühlt sich von den Messbesuchern genau gemustert und beobachtet, wenn man die Kirche betritt. Die Schutzmaske vor dem Gesicht macht ein Erkennen nicht so rasch möglich. Die Disziplin der Messbesucher ist groß, die Abstände werden eingehalten, auch die Maskenpflicht wird akzeptiert. Nur ein Besucher sitzt ohne Maske in der Bank.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen Sie, liebe Gläubige, immer wieder in unserer Kirche vorgestellt, wie Sie hier sitzen und mit uns feiern. Sie waren also oft im Geiste hier mit uns dabei“, sagt Kaplan Buchinger. „Aber auf diesen Moment, wo wir wieder gemeinsam feiern können, haben wir uns schon sehr gefreut. Es ist doch etwas anderes…“.

Die Gebete der Kirchenbesucher klingen verhalten, manchmal fast wie gemurmelt. So als hätten manche von ihnen Sorge, gegen Regeln zu verstoßen. Kaplan Buchinger predigt vom Abschied, der uns Menschen in vielfacher Form begegnen könne. Auch das Ende der Kirchenschließungen sei ein Abschied, klingt in seinen Worten durch. Ein Abschied, der uns guttue.

Die größte organisatorische Herausforderung ist das Verteilen der Kommunion. Der Priester erklärt daher vorher genau die Regeln: „Keine Mundkommunion, bitte Abstand halten, kein Leib Christi und kein Amen, wir kommunizieren schweigend – es ist halt alles anders.“ Schon zuvor ist der Friedensgruß, den sich die Menschen entgegenbringen, ein anderer – kein Händeschütteln, nur ein Nicken, ein Blick über die Maske hinweg, die von manchen dafür ein wenig gelüftet wird und ein Lächeln im Gesicht freigibt.“

Der Dank am Ende des Gottesdienstes gilt an diesem Sonntag Nummer eins auch der Disziplin der Messbesucher, wie Kaplan Buchinger sagt: „Danke dafür, das hat sehr gut geklappt. Wir werden uns auch daran gewöhnen.“

Weil die Zahl der Besucher doch sehr eingeschränkt ist, wird am Sonntag um 10.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst eingeschoben. Die nächsten Gläubigen warten schon vor den Kirchentüren. „Aaaah, ist dös jetzt guat!“, sagt ein älterer Herr. „Endlich kann i die Maskn wegtuan!“ Ja, auch daran werden wir uns gewöhnen müssen. Mehr oder weniger.