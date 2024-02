Rieder Polizisten stoppten Lenker mit gefälschtem Führerschein

Eine Routinekontrolle ist einem Verkehrssünder im Bezirk Ried im Innkreis zum Verhängnis geworden: Der 39-jähriger Ukrainer wurde von Beamten der Autobahnpolizei angehalten und um seine Papiere gebeten. Dabei legte er einen gefälschten ukrainischen Führerschein vor. Wie sich herausstellte, war ihm sein echter Führerschein schon im Juni des Vorjahres von der Polizei in Ansfelden abgenommen worden, weil er betrunken gefahren war.

Nachdem der Mann die behördlichen Auflagen noch nicht erfüllt hatte, gilt der Führerschein weiterhin als entzogen. Die Fälschung wurde sichergestellt, der 39-Jährige an die Staatsanwaltschaft und Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, so die Polizei am Montagabend.

