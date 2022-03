Rieder Pferdemarkt erstmals in den Osterferien

Dienstag nach Ostern - das war seit Jahrzehnten der Fixtermin für den Rieder Pferdemarkt. Diesmal ist es anders. "Wir sind auf die Kinder als Teilnehmer und Besucher angewiesen, und da der Osterdienstag kein Ferientag mehr ist, würden uns die vielen Kinder fehlen. Daher haben wir uns entschlossen, den Rieder Pferdemarkt in die Osterferien zu verlegen - und zwar auf den Mittwoch vor Ostern, auf den 13. April", sagt Stefan Schmid, stellvertretender Obmann des Pferdemarktausschusses und seit Jahren Mitorganisator der Veranstaltung. Dieser Termin soll künftig zum Fixtermin werden, wie Stefan Schmid erklärt. Denn die Kinder und Jugendlichen sollten die Gelegenheit haben, den Markt zu besuchen oder daran teilzunehmen. Der neue Termin wäre schon für 2020 geplant gewesen, doch in den vergangenen Jahren konnte der Markt coronabedingt nicht stattfinden. "Jetzt sind wir schon sehr froh, dass es wieder einmal losgeht. Die Vorbereitungen sind schon weitgehend abgeschlossen", sagt Schmid.

Am 13. April wird der Auftrieb um 9 Uhr am unteren Hauptplatz beginnen (bis ca. 11.30 Uhr); um 13.30 Uhr setzt sich der große Festzug vom Messegelände aus zum unteren Hauptplatz in Gang, wo auch die Pferdesegnung sowie die Preisverteilung stattfinden werden.