Rieder Modellbaumesse begeistert seit 15 Jahren

Diese Messe fasziniert Groß und Klein: Bei der Modellbaumesse in Ried sind am 14. und 15. Oktober wieder die unterschiedlichsten Facetten des Modellbaus zu sehen – von Modelleisenbahnen über Karton- und Plastikmodellbau bis hin zu ferngesteuerten Flugzeugen und Autos sowie Lego- und Playmobilbauten.

Für die Verantwortlichen der Messe Ried ist die Modellbaumesse – sie findet zum 15. Mal statt – ein Kontrapunkt zur erst kürzlich abgewickelten Landwirtschaftsmesse, wie Messedirektor Helmut Slezak sagt: "Das ist das Faszinierende an unserem Beruf, dass wir innerhalb eines Monats Spitzenevents zu völlig unterschiedlichen Themen veranstalten können. Aus einer kleinen Messe ist im Lauf der Jahre eine der bedeutendsten Modellbaumessen in Österreich und im süddeutschen Raum geworden."

Lego-Schnellbauwettbewerb

Projektleiter Fabian Berneder verdeutlicht: "Vor knapp vier Wochen hatten wir noch Land- und Forstmaschinen mit mehreren Tonnen bei uns am Gelände, und bei der Modellbaumesse geht es um feinste Handarbeit."

Die Besucher erwartet wieder eine große Modellbauvielfalt. So sind erstmals die ÖBB in ihrem Jubiläumsjahr (100 Jahre) mit einem Messestand und zahlreichen Modellen vertreten. Ein Jubiläum feiert auch der 1. Modellbahnclub Ried, nämlich den Vierziger. Modelleisenbahnen sind in der Halle 19 zu finden, es werden auch kostenlose Anfängerworkshops angeboten. Kinder können eine Winterlandschaft nachstellen und dürfen diese anschließend mit nach Hause nehmen. Ferngesteuerte Modelle – Fluggeräte, Schiffe, Lkw, Autos – sind ebenfalls zu bestaunen. Ein Lego-Schnellbauwettbewerb wird ausgetragen, Anmeldungen dazu sind möglich unter www.modellbau-ried.at

