Rieder Messefrühling mit buntem Programm für Jung und Alt

Mit dabei sind die beliebten Themenbereiche "Guten Appetit", "50 Plus" und "Familienglück". "Bei uns kann die gesamte Familie einen ereignisreichen Tag verbringen", sagt Projektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler. Die Messe hat sowohl am Samstag, 1. März, als auch am Sonntag, 2. März, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Weinlounge kann am Samstagabend (ab 16.30 Uhr bei freiem Eintritt) bis 21 Uhr besucht werden. Die sehr beliebten Familienkonzerte (Foto) finden auch heuer wieder statt. Am Sonntag kommt Bluatschink in den OÖV-Saal. Eine Änderung gibt es für Samstag: Rodscha und Tom mussten leider krankheitsbedingt absagen. Stattdessen wird es ein "Kinder-Mitmach-Konzert" mit Caro und Philine von der "Donikkl-Crew" geben. Beginn der Kinderkonzerte ist jeweils um 16.30 Uhr. Foto: Messe Ried

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper