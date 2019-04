Rieder Messedoppel im Zeichen von Genuss und der Generation "50 plus"

RIED. 200 Aussteller, volles Programm: Die Rieder Messe serviert am Samstag, 13., und Sonntag, 14. April, das Doppel "Guten Appetit" und "50 plus" samt tollem Angebot der OÖNachrichten.

Schaukochen als Renner: Diesmal werden sogar auch drei Innviertler Haubenköche aufgeboten. Bild: Messe Ried

Wellness, Gesundheit, Mode, Freizeit, Wohnen und Garten sind einige der Schwerpunkte, die sich an die Generation "50 plus" richten.

In einer Gesundheitsstraße lassen sich Puls, Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin messen. Das Sozialressort des Landes bietet mit Partnern zudem umfassende Information.

Und es werden "bekannte Gesichter" serviert: Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Dagmar Koller tritt am Samstag um 13 Uhr auf. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer gastiert um 12 Uhr als Seniorenbund-Landesobmann, tags darauf um 13.30 Uhr spricht Finanzminister a. D. Hans-Jörg Schelling unter dem Titel "Die Zukunft ist ungewiss, wir sollten sie gestalten".

Bewegung mit OÖNachrichten

In einem eigenen OÖN-Bereich gibt es laufend Bewegungsangebot und passende Vorträge – Besucher haben die Möglichkeit, mit Experten kurze Bewegungseinheiten zu absolvieren, zudem gibt es Übungsvorschläge für zu Hause. Inhaber der OÖNcard genießen zum Messedoppel für je zwei Personen pro Card je drei Euro Nachlass auf den Messe-Eintrittspreis (regulär je neun Euro).

Kostenlose Tanzkurse

Im Zusammenhang mit der Diskussion um vermehrte E-Bike-Unfälle mit zunehmendem Alter bietet die Messe Experteninfos samt Übungs- und Testmöglichkeit, wobei die Bikes kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Auf einem Parcours besteht die Möglichkeit, sich an die Eigenschaften der E-Bikes heranzutasten. Am Sonntag können Interessierte um 12 und 14 Uhr das Tanzbein schwingen – Profis führen durch kostenlose Basiskurse.

Auf Hobbygärtner wartet ein professioneller Schaugarten. Kosmetik, Mode, Wellness und Gesundheit sind ebenso Messethemen wie das Wohnen.

Genuss-Messe angeschlossen

Betten Ammerer zum Beispiel legt den Schwerpunkt auf "zukunftssicheren Schlaf". Im höheren Alter werde es schwieriger, selbstständig Matratzen umzudrehen oder Leintücher zu wechseln. "Hierbei gibt es Gestaltungsmöglichkeiten bei hohem Komfort", so Geschäftsführer Stefan Ammerer. Parallel zur "50 plus" lockt "Guten Appetit" – die mittlerweile größte Genussmesse in Oberösterreich, so die Messeleitung. Motto: Regionale Schmankerl treffen auf internationale Kulinarik.

Das Genussland Oberösterreich serviert an 30 Ständen Köstliches vom Innviertler Knödel über Speck und Fleisch bis hin zu Gewürzen und Edelbränden. Drei Innviertler Haubenköche legen sich bei Live-Shows ins Zeug, es gibt Back- und Tortenworkshops.

Ein internationaler Marktplatz erfreut den Gaumen mit Spezialitäten aus Erdteilen wie Indien, Lateinamerika und Asien. Eine eigene Wein-Lounge wird aufgrund großer Nachfrage flächenmäßig verdoppelt – mit speziellen Weinen aus 14 österreichischen Regionen.

13. und 14. April, zwei Messen, ein Eintritt: neun Euro pro Person – Inhaber der OÖNcard genießen für je zwei Personen pro Card je drei Euro Nachlass. "50 plus" öffnet jeweils von 9 bis 17 Uhr, "Guten Appetit" am Samstag von 9 bis 18 Uhr und tags darauf von 9 bis 17 Uhr. Weitere Details auf www.messe-ried.at.



Gratis-Kaffee, Sofortgewinne und große Gewinnspiele

Die OÖNachrichten bieten in Halle 18 einen eigenen Messestand. Inhaber der OÖNcard erhalten Gratis-Kaffee, und es gibt die aktuelle Tageszeitung zum Mitnehmen. Für die Teilnahme an Gewinnspielen gibt es Sofortpreise wie Kletzl-Würste und Flaschenöffner. Bei den Gewinnspielen winkt die Chance auf einen von 13 Urlauben im AIGO ****S Familienhotel im Böhmerwald.

Dazu verlosen die OÖNachrichten viele weitere Sachpreise: 1000 6er-Träger Eggenberger Bio Naturtrüb, 45 Erlebnis-Packages für je zwei Personen von Gmundner Keramik und 20 Bio-Müsli-Jahresvorräte von Zagler Müslibär aus Braunau.



