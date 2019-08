Rieder Messe wird zur großen Bühne für den Wahlkampf

In wenigen Tagen fällt der Startschuss zur großen Rieder Landwirtschafts- und Herbstmesse. Von Mittwoch, 4. September, bis Sonntag, 8. September, erwarten die Organisatoren Hunderttausende Besucher in Ried. Interessant ist die Veranstaltung auch für die österreichische Innenpolitik. Kein Wunder, am Sonntag, 29. September, wird gewählt, die Messe fällt bereits in die heiße Phase des Wahlkampfs.

Vor allem für die VP ist die Landwirtschaftsmesse traditionell ein gutes Pflaster. Die Volkspartei ist schon bei der Eröffnung geballt vertreten. Auf der offiziellen Einladung sind eine Begrüßung, drei Festansprachen und eine Eröffnungsrede vermerkt.

Alle fünf Redner sind von der VP. Den Auftakt wird Rieds Messepräsident Alfred Frauscher, der für die VP seit vielen Jahren im Landtag vertreten ist, machen. Es folgen Rieds Bürgermeister Albert Ortig, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der für Bundespräsident Alexander Van der Bellen einspringt, der, wie schon 2017, nicht zur Eröffnung kommen wird.

"Diese Auswahl der Festredner ist ein klares Indiz dafür, dass die Messe zu einer Wahlkampfbühne für die VP wird", kritisiert Oberösterreichs SP-Klubobmann Christian Makor und fügt hinzu: "Wir nehmen das so zur Kenntnis, sehr einseitig ist es halt schon."

"Mehr Fingerspitzengefühl"

Ganz ähnlich sieht Rieds FP-Vizebürgermeister Thomas Dim die Angelegenheit, immerhin ist FP-Stadträtin Angelika Podgorschek Vorsitzende des Messe-Aufsichtsrates. "Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte ich mir bei der Auswahl der Redner schon erwartet. Man hätte zumindest statt Sobotka die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP) einladen können", sagt Dim und fügt hinzu: "Es ist jetzt nicht dramatisch, aber bei dieser Optik denke ich mir schon meinen Teil, aber das ist halt so bei den Schwarzen."

Der ehemalige Bundeskanzler und VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz wird während der Messe zwei Mal nach Ried kommen. Am 5. September ist er bei einer Veranstaltung des Bauernbunds von 10 bis 13 Uhr im Keine Sorgen Saal zu Gast, am Samstag, 7. September, erfolgt ab 9.30 Uhr der Wahlkampfauftakt der VP Oberösterreich im Festzelt des Vergnügungsparks. Auch vor der Wahl 2017 hatte Kurz einen Auftritt vor Tausenden Besuchern in Ried.

SP-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die den Kanzleranspruch stellt, wird hingegen nicht ins Innviertel kommen. "Wir planen keine Wahlkampfauftritte bei der Rieder Messe", sagt Makor.

Neos-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger wird hingegen nach Ried kommen. "Meinl-Reisinger hat am 5. September einen Besuch der Messe geplant", so der Rieder Neos-Gemeinderat Günter Kitzmüller auf Anfrage der OÖN. Von den Grünen, die ja derzeit nicht im Nationalrat vertreten sind, wird der Braunauer Bundesrat David Stögmüller zur Eröffnung kommen. Auch Stefan Kaineder, stellvertretender Bundessprecher der Grünen, wird der Messe einen Besuch abstatten, so die Grünen. Über einen Wahlkampftermin bei der Messe sei noch nicht entschieden worden, heißt es von der Partei Jetzt, Liste Pilz, auf OÖN-Anfrage.

Messedirektor Helmut Slezak hat die politischen Kundgebungen nicht wirklich im Visier. "Für mich ist wichtig, dass der Andrang der Besucher groß ist und dass die Aussteller zufrieden sind. Dafür bin ich verantwortlich, alles andere ist nicht so wichtig", sagt Slezak.

