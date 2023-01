Rieder Lebenshilfe-Fußballer nun Vizelandesmeister

Bei den Fußballlandesmeisterschaften der Lebenshilfe in der Bezirkssporthalle Braunau traten sieben Mannschaften an, darunter ein Team aus Ried und zwei Mannschaften der Spielgemeinschaft Braunau/Mattighofen. Für die Rieder reichte es am Ende zum Vizelandesmeistertitel.

"Wir wurden von Spiel zu Spiel besser und hätten uns im letzten Spiel auch noch den Titel holen können, spielten aber gegen die starken Perger und Greiner nur 0:0. Wir sind allerdings absolut zufrieden. Unsere Spieler und Spielerinnen kamen danach voller Stolz in die Arbeit. Laura Hagemeier wurde sogar Spielerin des Turniers", sagt Rieds Trainer Michael Reisecker. Braunau und Mattighofen feierten ihre Plätze drei und fünf. "Sicherlich wäre mehr möglich gewesen, unsere Teams können besser spielen, aber darum geht es bei diesem Event nicht. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Die Spieler zitterten schon Tage und Wochen darauf hin und waren mit voller Leidenschaft bei der Sache", sagt Trainer Niklas Neumaier. (friedl)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper