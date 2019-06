Rieder Kult-Wirt Willi Bauböck hört auf: Erster Pensionstag ist 1. Jänner

Am 8. Juli wird Willi Bauböck 62 Jahre alt. „Ich erreiche damit mein Pensionsalter“, sagt der bekannte Gastronom, der in Ried das „Bauböcks im Kaiserhof“ führt. Seit 1983 kocht Bauböck bereits in Ried. „Kochen ist seit mehr als 50 Jahren meine Leidenschaft. Mit zwölf Jahren bin ich bei meinem Vater schon in der Küche gestanden“, sagt Bauböck im OÖN-Gespräch. "Ich bin ein Wirt aus Leidenschaft und würde diesen Beruf jederzeit wieder wählen. Für mich war und ist es eine Berufung", sagt Bauböck und fügt hinzu: "Die schönsten Tage sind für mich die, an denen ich mich ausschließlich um die Küche und das Kochen kümmern kann."

Anfang 2020 ist Schluss

Wer sich vom Kult-Wirt, seiner Frau Elisabeth und Schwester Renate noch kulinarisch verwöhnen lassen will, hat noch bis Ende 2019 Zeit. „Mein erster Pensionstag wird der 1. Jänner 2020 sein“, sagt Bauböck, der auf einen würdigen Nachfolger hofft. Das Wirtshaus ist im Besitz des Hotels „Kaiserhof“. „Ich habe ein tolles Verhältnis mit Hotelchefin Elisabeth Poringer und hoffe, dass es gastronomisch nach meinem Rückzug nahtlos weitergehen wird“, so Bauböck. Seine Funktion als Obmann der Rieder Brauerei werde er weiterhin ausüben. Mehr dazu lesen Sie am Freitag in den Innviertler Nachrichten.