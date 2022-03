Rieder Kirchen rufen zum gemeinsamen Friedensgebet

Zu einem gemeinsamen Friedensgebet rufen alle Rieder Kirchen auf. Am Mittwoch, 30. März, wird dieses Gebet ab 18 Uhr in der römisch-katholischen Stadtpfarrkirche Ried gehalten.

Die Initiatoren hoffen auf rege Teilnahme, auch wenn die Ankündigung relativ kurzfristig erfolge. "Die Zeit ist relativ knapp, aber mit vereinten Kräften können wir ein starkes Zeichen des Glaubens und der Solidarität setzen", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Verantwortlichen aller in Ried vertretenen Glaubensgemeinschaften. Die Kriegssituation erfordere auch Initiativen der Kirchen.

Über Kirchengrenzen hinweg

Die Kirchenvertreter setzen hier auf Zusammenarbeit: "Gläubige packen nicht nur an, sie falten auch die Hände! Sie tun das in der Zuversicht, dass Gott den Frieden ermöglichen wird, der jetzt gerade so unfassbar weit weg erscheint. Sie tun das in der Hoffnung, dass das gemeinsame Gebet und die vielstimmigen Bitten nicht ins Leere gehen. Und weil wir das in Ried einfach können: wir tun das über alle Grenzen der Konfessionen und Kirchen hinweg", wie es in der Aussendung der Kirchenverantwortlichen heißt.

Freiwillige Spenden

Angesichts der vor kurzem noch unvorstellbaren Situation in der Ukraine sei es notwendig, zu handeln. Auch die Stadtgemeinde stehe hinter dieser Initiative. Die Landesmusikschule Ried sowie Helge Degreif (Gospels von Elvis Presley) werden das Gebet musikalisch begleiten. Freiwillige Spenden werden an Caritas und Diakonie fließen.

Folgende Kirchenvertreter bzw. Kirchenvertreterin rufen zum Friedensgebet auf und hoffen auf viele Menschen, die daran teilnehmen werden: Tom Stark (Evangelische Kirche), Rupert Niedl (Römisch-katholische Kirche), Didi Seifriedsberger (Neuapostolische Kirche), Martin Obermair-Siegrist (Evangelisch-Methodistische Kirche), Elisabeth Steinegger (Altkatholische Kirche), Norbert Haslinger (Freie Christengemeinde).