Rieder Hobbyradler starten mit Facelift ins 5. Jahrzehnt

RIED. Der URC Ried zeigt sich mit neuem Auftritt: digital und analog.

Die Radler des URC Ried starten neu ausgerüstet und gut vorbereitet in die neue Saison. Bild: URC Ried

So gewissenhaft, wie sie sich für ihre Ausfahrten vorbereiten, so gewissenhaft agieren die Mitglieder des Union Radclub (URC) Ried auch bei der Organisation ihres Clublebens.

Mit neu gestaltetem Internet-Auftritt, neuem Vereinslogo und neuen Dressen sind die Radsportler des URC Ried in das fünfte Jahrzehnt ihres Bestehens gestartet. Das neue Design wurde von Obmann Thomas Engl bei der Jubiläums-Jahreshauptversammlung im Lokal InnCider präsentiert.

Den sportlichen Auftakt anlässlich des "40ers" bildete zum bereits 33. Mal die Trainingswoche auf Mallorca. Die Ursprünge der Rieder Union-Radsportler reichen bis in die 1950er-Jahre zurück, angetrieben von Pionieren wie Herbert Trinks, "Hansl" Diermaier oder Johann Wagner. Die offizielle Gründung des Clubs erfolgte allerdings deutlich später. Waren die URC-Aktivitäten vorerst vom Rennsport geprägt – mit der Durchführung der Straßen-Staatsmeisterschaft 1988 als absoluten Höhepunkt – so verlagerten sich die Schwerpunkte im Lauf der Zeit in Richtung Hobbyradeln und Freizeitgestaltung.

Für Obmann Thomas Engl steht das Gemeinsame im Vordergrund: "Wir sehen uns als Gemeinschaft für Radsportbegeisterte, sowohl als Radsportler im Freizeitbereich als auch ambitioniert im Leistungsbereich. Es gibt auch keine Altersbeschränkungen, wie man bei unseren Mitgliedern sieht, von jung bis 90 Jahren. Entsprechend bieten wir bei unseren Ausfahrten unterschiedliche Gruppen an. Wichtig ist nicht nur den Sport gemeinsam zu betreiben, sondern auch der gemütliche Ausklang nach der Anstrengung."

Aktuell gehören dem URC Ried 170 Mitglieder an, die sich regelmäßig in Gruppen zu gemeinsamen Ausfahrten treffen. Dabei stehen neben Leistungsgedanken vor allem die Freude am Radsport generell sowie die Kameradschaft im Vordergrund.

Treffpunkte, Termine und Touren sind unter www.urc-ried.at immer auf dem aktuellsten Stand abrufbar.

