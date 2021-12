Rieder Handel will auch am Sonntag, 19., öffnen

Erstmals wird den Geschäften, die in den vergangenen Wochen vom Lockdown betroffen waren, in der Vorweihnachtszeit erlaubt, auch sonntags geöffnet zu haben.

Ein Großteil der innerstädtischen Handelsbetriebe und des Einkaufszentrums Weberzeile werde die Möglichkeit an jenem Sonntag von 10 bis 18 Uhr nutzen, um den Kunden eine zusätzliche Möglichkeit zu bieten, dem Christkind auf die Sprünge zu helfen, so das Stadtmarketing. Details finden sich auf www.ried.com.

"Der stationäre Handel hat lange auf sein Weihnachtsgeschäft warten müssen. Wir sind mit den vollbestückten Läden der Shop-Partner vorbereitet", so Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

Als Weihnachtsgeschenk für Unentschlossene wird einmal mehr der Rieder Schwanthaler Zehner nahegelegt. Der Einkaufsgutschein ist in 250 Geschäften in Ried und Umgebung einlösbar. Damit stärke man auch die Region, weil ausschließlich der stationäre Handel sowie Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in der Region unterstützt werden würden, so das Stadtmarketing. Mehr auf www.riederschwanthalerzehner.at.