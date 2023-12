Rieder Gemeinderat: SPÖ-Vizestadtchef Stummer nahm Oberwagner (Grüne) ins verbale Visier

Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Ried

Von einem Weihnachtsfrieden zwischen der SPÖ und den Grünen war am Donnerstagabend bei der letzten Sitzung des „Stadtparlaments“ im Sparkassen-Stadtsaal zum Ende hin nicht mehr viel zu spüren. Grund dafür war der zwölfte und letzte Tagesordnungspunkt „Energie Ried GmbH – Vergütung Aufsichtsrat“. Bürgermeister Bernhard Zwielehner trug den Amtsvortrag vor. In diesem ging es um die Vergütungen des neuen, seit Sommer im Amt befindlichen Aufsichtsrates der Energie Ried, die OÖN haben berichtet. Die Stimmung zwischen Oberwagner und den Spitzen der ÖVP, SPÖ und FPÖ ist seit geraumer Zeit mehr schlecht als recht.

Zwischen 10.000 und 13.000 Euro pro Jahr

Der Aufsichtsratsvorsitzende soll demnach jährlich 13.000 Euro, sein Stellvertreter 11.500 und die drei übrigen Aufsichtsratsmitglieder je 10.000 Euro pro Jahr erhalten. Die Vergütung für 2023 erfolge anteilig für das Jahr. „Mit der Entpolitisierung und Verkleinerung des Aufsichtsrates der Energie Ried GmbH wurde nun auch entsprechend Expertise in den Aufsichtsrat geholt. Diese soll entsprechend vergütet werden und soll die Vergütung des Aufsichtsrates dem Markt angepasst werden. Die Vergütungsregelungen gelten nur für die von der Stadtgemeinde Ried durch die Generalversammlung entsendeten Vertreter und nicht für die vom Betriebsrat zu entsendenden Mitglieder in den Aufsichtsrat“, heißt es im Amtsvortrag.

Mehr zum Thema Innviertel Energie Ried: Die neuen Aufsichtsräte stehen fest RIED. Mit Werner Steinecker und Manfred Neuböck sind ab 1. August prominente Wirtschaftspersönlichkeiten vertreten Energie Ried: Die neuen Aufsichtsräte stehen fest

Oberwagner: "Was marktüblich ist, ist eine Ambivalenz"

Vor der Abstimmung der Gemeinderatsmitglieder über diesen Tagesordnungspunkt meldete sich mit Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner der ehemalige Aufsichtsrat der Energie Ried zu Wort. Oberwagner war von Dezember 2021 bis Juli 2023 Aufsichtsratsvorsitzender des Energieunternehmens. Er gab am 13. Juli vor einer Gemeinderatssitzung seinen Rücktritt bekannt.

„ Die Entpolitisierung wurde angesprochen. Das ist auch immer etwas politisches. Frei nach Rosa Luxemburg, man merkt es oft nur nicht", sagte", sagte Oberwagner, der am Donnerstag seinen 38. Geburtstag feierte. "Was marktüblich ist, ist eine Ambivalenz. Man kann sich auch mit der Signa vergleichen, wo es ein paar Millionen sind oder mit der Messe Ried, wo es eine Aufwandsentschädigung gibt", sagte Oberwagner und fügte hinzu: "Was ich noch empfehlen würde: man sollte sich den Gesellschaftsvertrag ansehen hinsichtlich der Kompetenzaufteilung zwischen Aufsichtsrat und Generalversammlung."

Mehr zum Thema Innviertel Oberwagner: "Mich stört diese Politik der Überschriften in vielen Bereichen" RIED. Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner bezeichnet ÖVP/SPÖ/FPÖ im OÖN-Interview als "Einheitspartei" Oberwagner: "Mich stört diese Politik der Überschriften in vielen Bereichen"

Stummer ging verbal in die Offensive

Das ließ SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer so nicht stehen. Er nahm den Grünen-Politiker ins verbale Visier seiner durchaus brisanten, längeren Wortmeldung. Zu Beginn forderte er Oberwagner auf, den Wahrheitsbeweis für eine Aussage in einem OÖN-Interview vom 12. November anzutreten. Damals bezeichnete Oberwagner die ÖVP/SPÖ/FPÖ als „Einheitspartie“. Dieser gehe es darum, die Energie Ried als „Melkkuh zu missbrauchen.“

Mehr zum Thema Innviertel Rieds Stadtchef Zwielehner: "Wir sind sehr überrascht über diese Aussagen" RIED. Nach Interview von Grünen-Stadtrat Oberwagner geht Bürgermeister in die Offensive Rieds Stadtchef Zwielehner: "Wir sind sehr überrascht über diese Aussagen"

Er halte fest, dass die Energie Ried mit Geschäftsführer Fritz Pöttinger und dem Einsatz der Mitarbeiter die Vergangenheit hinter sich gelassen habe, sich neu aufgestellt und „wieder ein effizientes und dienstleistungsorientiertes Unternehmen“, auf das man stolz sein könne, geworden sei. Die Vergütung für den neuen Aufsichtsrat verteidigte der Vizestadtchef der Sozialdemokraten. Ein Unternehmen benötige immer wieder externe Expertisen und Dienstleistungen.

In den vergangenen zwei Jahren habe die Energie Ried unter dem Vorsitz von Aufsichtsrat Oberwagner für Beratungsleistung „ohne nachhaltige Wirkung mehrere hunderttausend Euro ausgegeben“, sagte Stummer. Damit nicht genug. Rieds SP-Chef berichtete auch von „engen Verstrickungen zu den Parteispitzen der Grünen im Land Oberösterreich.“ Konkret sprach Stummer von einem Mitglied des Landtagsclubs. Laut des SPÖ-Vizebürgermeisters sei jemand, der auch Teil des Energie-AG-Aufsichtsrates ist, ab Juli 2022 als Berater für die Energie Ried eingesetzt und bezahlt worden.

SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer

Es gebe mehrere Rechnungen, die belegen würden, dass jene Person bei der Energie Ried „aus und ein gegangen“ sei. Außerdem sei geplant gewesen, dass besagter Politiker ab September 2022 als Berater für Projekte der Energie Ried tätig hätte werden sollen. „Nähere Auskünfte zu dieser Thematik kann ihnen sicher der Energie-Ried-Aufsichtsratsvorsitzende außer Dienst“ geben“, wandte sich Stummer noch einmal persönlich an den Grünen Politiker.

Die durchaus beträchtlichen „Aufwandsentschädigungen“ für die aktuellen Aufsichtsräte verteidigte Stummer. Es sei unbedingt notwendig gewesen, den Aufsichtsrat der Energie Ried zu entpolitisieren und „Wirtschaftskapitäne“ ins Boot zu holen.

Antrag für Vergütung mehrheitlich beschlossen

Oberwagner meldete sich nicht mehr zu Wort, der Stadtrat und die vier weiteren Gemeinderatsmitglieder der Grünen reagierten eher gelassen auf die Aussagen von Stummer. Der Antrag für die Vergütung wurde schließlich mehrheitlich beschlossen. Es gab fünf Gegenstimmen (Grüne) und zwei weitere Stimmenthaltungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif