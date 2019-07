"In Sachen Klimaschutz ist es nicht fünf vor zwölf, sondern sicher schon fünf Minuten nach zwölf", sagte Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner bei der Sitzung des Rieder Gemeinderates vergangene Woche. Oberwagner stellte einen Antrag für eine Resolution zur "Erklärung des Klimanotstandes", wie in der Rieder Volkszeitung am vergangenen Donnerstag berichtet.