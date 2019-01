Rieder Garnisonsball wurde abgesagt

RIED. Es hätte vom Besucherandrang her das größte Ballereignis des Jahres für die Stadt Ried werden sollen. Doch der Rieder Garnisonsball, der nach mehrjähriger Pause 2019 am Samstag, 19. Jänner, wieder am Ballkalender gestanden war, wurde am Montag abgesagt.

Zum Rieder Stadtball kamen am vergangenen Samstag etwas mehr als 2000 Besucher. Bild: Fotolounge Blende8

Die Soldaten des Panzergrenadierbataillons 13 würden zu Hilfseinsätzen in Regionen gebraucht, in denen der viele Schnee zu Problemen führte. Dieser Einsatz gehe vor einer Festveranstaltung, ließ die Garnisonsleitung in einer Aussendung verlauten. Seit vergangenem Samstag sind mehr als 200 Soldaten aus der Rieder Kaserne im Assistenzeinsatz, um im Raum Gosau und Ebensee Dächer von den großen Schneelasten zu befreien.

2000 Gäste beim Stadtball

Wie geplant ging hingegen am vergangenen Wochenende der Rieder Stadtball – Oberösterreichs größter Charity-Ball – über die Bühne. Round Table 31 Ried hatte zum 25. Stadtball geladen und zum Ball den Gästen den roten Teppich ("Red Carpet") als Motto ausgelegt. Der Reinerlös wird auch diesmal für soziale Projekte des Rieder Serviceclubs verwendet. Die OÖNachrichten waren wieder Medienpartner des Höhepunktes in der Rieder Ballsaison.

Als nächstes Ballereignis steht der Maturaball des BORG Ried am Programm. Dieser geht am Samstag, 26. Jänner, in der Jahnturnhalle über die Bühne (Beginn 20.30 Uhr) und steht unter dem Motto "James Borg, Maturaschnitt 0,07".

