Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie besuchten Spieler der SV Guntamatic Ried einmal pro Monat die Kinderstation des Rieder Krankenhauses. In den vergangenen rund drei Jahren konnten die Besuche wegen der Beschränkungen nicht stattfinden. Jetzt läuft die Aktion wieder an. Den Anfang machten vergangene Woche SV-Ried-Kapitän Marcel Ziegl und Abwehrspieler Markus Lackner. Das Duo nahm sich viel Zeit für einen Besuch der Kinder- und Jugendstation in Ried.