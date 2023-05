Rieder Feuerwehren mit neuem Fachtagungsformat

Das Bezirksfeuerwehrkommando Ried hat mit einer Fachtagung für Einsatzkräfte und alle Interessierten bei der Rieder Messe ein neues Veranstaltungsformat serviert: eine Fachausstellung samt Vorträgen, Vorführungen und Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Im Durchschnitt knapp acht Mal pro Tag rückte die Feuerwehr im Bezirk Ried im Vorjahr aus, 76 Wehren gibt es in den 36 Gemeinden. Bei 450 Bränden und 2382 technischen Hilfeleistungen seien 84 Menschen und 253 Tiere gerettet worden, so Bezirksfeuerwehrkommandant Jürgen Hell.

„Schutz und Sicherheit brauchen ein großes Herz und viel Zeit. Rund sieben Prozent der mehr als 452.000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden waren unmittelbar durch Hilfe im Einsatz sichtbar. Der Mammutanteil der Stunden bleibt damit weitgehend vor der Öffentlichkeit im Hintergrund verborgen.“ Instandhaltungsmaßnahmen, Organisation, Aus- und Weiterbildung und Jugendarbeit seien zeitaufwendig.

Helfer zogen Bilanz. Bild: BFKDO Ried

In die Arbeitswelt umgerechnet würden die Gesamtstunden einem mittelgroßen Unternehmen mit rund 218 Vollzeitbeschäftigten entsprechen, so das Bezirksfeuerwehrkommando Ried. Die fehlenden sozialen Kontakte sowie der Wegfall des kameradschaftlichen Zusammenlebens in Lockdown-Zeiten haben auch bei den Feuerwehren ihre Spuren hinterlassen. Zwar konnten mit der Kampagne „Wir brauchen dein Feuer“ im Vorjahr in Summe 158 neue Mitglieder dazugewonnen werden, jedoch müssen viele Feuerwehren Einschnitte verzeichnen. 4509 aktive Feuerwehrmitglieder stehen für den Bezirk Ried bereit. Im Nachwuchs finden sich 865 Jugendmitglieder.

Bei der Fachtagung am Rieder Messegelände wurden Neuheiten der Feuerwehrszene aus erster Hand von den verschiedensten Herstellern präsentiert, rund 40 verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und Stützpunkte präsentierten sich. Für Atemschutzträger stand eine Brandsimulationsanlage zum Heißausbildungstraining zur Verfügung.

Führungskräfte erhielten Experteninfos zu Themen aus den Bereichen Taktik, Technik und Recht: Vegetationsbrand als zukünftige Herausforderung für Feuerwehren, Rechtssicherheit in Einsatzvorbereitung und Ernstfall, Großeinsatzmanagement des Roten Kreuzes und organisationsübergreifende Zusammenarbeit, Drohneneinsatz, aktuelle Brandfälle und Brandschutzmythen sowie PV-Anlagen als neue Herausforderung waren Themen. Die Fachtagungspremiere sei gelungen, für das kommende Jahr sei eine weitere Auflage geplant.

