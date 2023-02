Rieder dominierten bei Halbmarathon in Wien

Die Plätze eins und zwei über die 21,1 Kilometer sicherten sich dabei zwei Rieder. Für Marcus Reischauer, der den Lauf in 1:11:08 Stunden für sich entscheiden konnte, war es ein Sieg, der spontan zustande kam. "Ich war mit meiner Frau dieses Wochenende sowieso in Wien und wir haben uns erst am Vortag dazu entschieden, mitzulaufen.

Die Laufschuhe haben wir ja sowieso immer im Gebäck", sagt der 39-jährige Pattighamer, der sich aktuell in der Vorbereitung auf den Paris-Marathon befindet. Seine Frau Diana kam nach 1:49 Stunden ins Ziel.

Reischauers Vereinskollege vom CLR Sauwald, Christoph Mühringer, lief als Zweiter und mit einer neuen Bestzeit ins Ziel ein. "Mit der Zeit von 1:12:29 Stunden bin ich sehr zufrieden, sie bedeutet mir sehr viel. Es war trotz eisiger Kälte ein tolles Rennen", so der 32-jährige Gurtner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper