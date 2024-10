Rieder Defensivabteilung zeigte zuletzt Schwächen

Vergangene Runde setzte es für die SV Ried gegen Rapid Wien II die erste Saisonniederlage. Nachdem Admira Wacker das Nachtragsspiel gegen den morgigen Gegner der Innviertler, SKN St. Pölten, mit 1:0 gewinnen konnte, liegt die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft nur aufgrund des besseren Torverhältnisses an der Tabellenspitze der zweiten Liga. In den letzten zwei Spielen gegen Amstetten und Rapid Wien II zeigte sich die zu Saisonbeginn extrem sattelfeste Rieder Abwehr sehr wackelig. Fünf Gegentreffer in zwei Spielen sind für einen Aufstiegsfavoriten zu viel. Beim Aufeinandertreffen gegen St. Pölten bedarf es in der Defensive einer Leistungssteigerung. "Wir müssen morgen definitiv besser und konsequenter verteidigen als in den letzten beiden Spielen", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Ried. Ankick in der Innviertel Arena ist um 10.30 Uhr. In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Ried beim morgigen Spiel wieder die Aktion "Familie am Ball" und bietet Familien ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 20 Euro für den Sitzplatz). Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten eine Freikarte. Familientickets sind an den Tageskassen erhältlich.

Tag der Fußballvereine

Eine Aktion für Vereine gibt es beim Heimspiel der SV Ried am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr gegen Kapfenberg. Dabei laden die OÖNachrichten und die SV Ried zum Tag der oberösterreichischen Fußballvereine in die Innviertel Arena ein. Pro Verein werden bis zu 30 Freikarten zur Verfügung gestellt. Bei Fragen steht die Geschäftsstelle der SV Ried per Mail an office@svried.at oder unter 07752/81100 zur Verfügung.

