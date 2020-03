Corona: Rieder Bauernmarkt findet statt

Der Bauernmarkt in der Rieder Messehalle wird am Freitag wie geplant stattfinden. "Wir haben heute lange darüber diskutiert und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir ihn abhalten. Aus mehreren Gründen: Einerseits sind wir Nahversorger und wollen die Menschen mit frischen Lebensmitteln versorgen, andererseits bleiben sonst die Lieferanten auf ihren Waren sitzen“, sagt Bauernmarkt-Geschäftsführer Franz Litzlbauer auf OÖN-Anfrage. Er verweist auch auf die Eigenverantwortung der Kunden: „Die Leute wissen, was zu tun ist, jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er hier einkaufen will. Nächste Woche werden wir gesondert entscheiden, wie es weitergeht.“ Die Kunden seien erfahrungsgemäß etwas älter, daher sei es wichtig, dass diese selbst entscheiden, wie sie sich verhalten. Die Sitzplätze im Restaurant am Bauermarkt werde man deutlich verringern. "Derzeit gibt es aber ansonsten keine Einschränkungen beim Markt, aber nächste Woche sind wir wahrscheinlich g´scheiter...", sagt Litzlbauer.

