Rieder Aufwärtstrend soll in Lustenau seine Fortsetzung finden

Wer nach der 1:2-Heimniederlage gegen Altach prophezeit hätte, dass die SV Ried die folgenden drei Partien gegen Wolfsberg, Rapid und Horn (Cup) gewinnen würde, wäre von den meisten wohl belächelt worden. Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen wollen die Rieder Kicker am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) gegen Aufsteiger Lustenau den nächsten Erfolg einfahren. Mit einem Sieg würde man die Vorarlberger in der Tabelle überholen.

Am Samstag wird um 13 Uhr noch in Ried trainiert, nach dem anschließenden Mittagessen geht es am Nachmittag nach Lustenau. Nicht in den Bus steigen wird Trainer Christian Heinle, aus einem sehr erfreulichen Grund: Der 38-jährige Grieskirchner wird seiner Frau Lisa zum zweiten Mal das Ja-Wort geben, diesmal wird in Utzenaich kirchlich geheiratet. Die Hochzeit ist seit langem geplant, musste jedoch wegen Corona verschoben werden. Am Spieltag wird Heinle aber an der Außenlinie stehen, er wird gemeinsam mit Sportdirektor Thomas Reifeltshammer bis Sonntagmittag nach Lustenau nachkommen. Die Hochzeitsfeierlichkeiten werde er „mit angezogener Handbremse“ bestreiten, sagt Heinle mit einem Lachen.

Dass man im Cup-Achtelfinale gegen den Tabellenführer der zweiten Liga, Horn, am Dienstag einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg drehen konnte, sei Beweis dafür, wie gut die Moral seiner Mannschaft sei, so der Rieder Trainer. „Ich freue mich, dass wir es ins Viertelfinale geschafft haben. Über ein Heimspiel würden wir uns sehr freuen“, sagt Heinle. Die Auslosung findet am Sonntagabend statt.

Drei Spieler sind erkrankt

Der Respekt der Rieder vor Lustenau ist groß. „Die Mannschaft besitzt, vor allem auf den Flügeln, eine unglaubliche Dynamik. Lustenau spielt sehr mutig“, sagt Heinle, der in Vorarlberg auf mehrere Spieler verzichten muss. Neben den Langzeitverletzten Nikola Stosic (Kreuzbandriss) und Josef Weberbauer (Seitenbandeinriss im Knie) fehlt auch Kapitän Marcel Ziegl wohl noch einige Zeit. Der Kapitän konnte diese Woche das Mannschaftstraining noch nicht absolvieren. Laut Heinle fehlen in Lustenau zudem Luca Kronberger, Agyemang Diawusie und Denizcan Cosgun krankheitsbedingt. Jungprofi Belmin Beganovic wird wohl im Kader sein.