Ein Wunsch, der in den vergangenen Jahren immer wieder geäußert worden war, wird im heurigen Winter Wirklichkeit: In Ried wird im Advent ein temporärer Eislaufplatz errichtet. Der "Rieder EisZauber" bietet vom 23. November bis 22. Dezember am Unteren Hauptplatz – im Anschluss an die Dietmarstandl – die Möglichkeit zum Eislaufen und Stockschießen.