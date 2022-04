Riedau ist auf dem besten Weg

Nach der Rumpfrunde der Vorwoche konnten diesmal wieder alle Partien gespielt werden. Ganz eng ist der Titelkampf in der Landesliga, da werden Ostermiething und Andorf den Aufstieg unter sich ausmachen. In der Bezirksliga haben fünf Klubs, vier davon aus dem Innviertel, Chancen auf den Meister.

Landesliga West

Ein rassiges Spiel ist am kommenden Samstag in Esternberg zu erwarten, wenn der Tabellenführer aus Ostermiething zu Gast ist. Die Sauwald-Veilchen liebäugeln zumindest mit einem Punkt. Der SK Schärding ist im Heimspiel gegen Kammer zumindest der Papierform nach Favorit. Gibt es ein Erfolgserlebnis für die Spg. Braunau/Ranshofen? Gegen den Tabellenzwölften Schwanenstadt könnte es sich ausgehen. Nichts an Boden verlieren darf der FC Andorf im Titelkampf, deshalb ist in der Heimpartie gegen Peuerbach ein Dreier "Pflicht".

Bezirksliga West

Ums "Überleben" geht es im Lokalderby zwischen der Union Gurten 1b und dem SK Altheim. Beide Teams brauchen einen vollen Erfolg, um aus der Abstiegszone herauszukommen. Zu erwarten ist eine Partie mit viel Einsatz auf beiden Seiten! Auch im Spiel Münzkirchen gegen Munderfing ist die Ausgangssituation ähnlich. Eggelsberg/M. hat eine harte Nuss zu knacken, Tabellenführer St. Marienkirchen/Wallern 1b ist zu Gast im oberen Innviertel. Derbytime auch in Senftenbach. Die Gäste aus St. Martin werden alles geben, um dem Lokalrivalen die "Meistersuppe" zu versalzen.

1. Klasse Südwest

Auf weitere drei Punkte darf Tabellenführer Neuhofen im Auswärtsspiel beim Vorletzten Lohnsburg hoffen. Mehrnbach ist im Derby gegen Obernberg Favorit und möchte den Top-3-Platz behalten. Schlusslicht St. Pantaleon rechnet sich im Heimspiel gegen den Tabellensiebten Mattighofen zumindest eine "Mini-Chance" aus. Handenberg empfängt den Tabellenzweiten Lochen und wird alles geben, um zumindest nicht zu verlieren.

1. Nordwest

Leader Riedau will nach dem Unentschieden in Lambrechten im Heimspiel gegen St. Roman wieder auf die Siegerstraße zurück. Diersbach ist leichter Favorit im Duell gegen den Tabellenneunten Freinberg und könnte zum Spitzentrio aufschließen. Lambrechten gastiert beim Vorletzten St. Marienkirchen/Sch. und rechnet sich fix drei Punkte aus.

1. Mittewest

Keine großen Probleme dürfte Leader Hohenzell im Auswärtsspiel bei Nachzügler ESV Wels haben, ein weiterer Schritt in Richtung Titel könnte gelingen. Hoch hängen die Trauben für die Pramer Kicker, am Karsamstag ist der Tabellenzweite Gallspach zu Gast. Peterskirchen muss beim Vierten Blaue Elf Wels antreten und wäre über einen Punktgewinn froh.

2. Klasse West

Ob Tabellenführer Waldzell im Derby gegen Polling (Platz 13) eine "gmahde Wiesn" vorfindet, wird sich zeigen. Es könnte aber auch ein Tore-Festival werden. Mettmach wird im Derby gegen Pattigham wohl auf verlorenem Posten stehen. Schildorn empfängt zu Hause Bruckmühl, da ist ein Punktgewinn auf jeden Fall realistisch. Sollte Aspach/W. den weiten Ausflug nach Zell am Pettenfirst siegreich beenden, wäre eine Verbesserung in der Tabelle nach vorne möglich.

2. Westnord

Schardenberg gastiert am Karsamstag im Nachbarschafts-Derby beim Tabellenzweiten ATSV Schärding. Die Gäste könnten bei einem Erfolg einen "Vorwärtssprung" in der Tabelle machen. St. Willibald empfängt im zweiten reinen Schärdinger Derby den Tabellendritten aus St. Agatha. Aurolzmünster will sich nach der 1:4-Heimpleite am Wochenende wieder rehabilitieren. Ob Gegner St. Aegidi da mitspielt, ist fraglich.

2. Klasse Südwest

Um Big Points für den Klassenerhalt geht es im Spiel zwischen Feldkirchen/M. und Uttendorf. Verlieren verboten, heißt es für beide Teams. Mining/Mühlheim gastiert beim abgeschlagenen Schlusslicht Mauerkirchen und könnte im Falle eines Sieges einen einstelligen Tabellenplatz ergattern. Spannung verspricht die Partie zwischen Tarsdorf (Vierter) und Pischelsdorf (Rang 5). St. Peter/H. muss bei den heimstarken Geretsbergern antreten und hofft auf zumindest einen Punkt. St. Radegund hat Heimrecht gegen Tabellennachbar Friedburg Juniors.