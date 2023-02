Mit Franziska Schatz und Paul Fellner haben in Ried zwei neue Staatsanwälte ihre Arbeit aufgenommen. Lisa Resch wechselte mit Jahresbeginn zur Staatsanwaltschaft Linz. "Wir haben aufgrund der immer komplexer werdenden Fälle eine sechste Planstelle erhalten. Vor allem die Delikte bei der Cyber-Kriminalität sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Die Ermittlungen, häufig im Ausland, werden immer komplizierter", sagt Alois Ebner, Leiter der Staatsanwaltschaft Ried. Erste Staatsanwältin ist Petra Stranzinger, mit Franz-Joseph Zimmer und Ute Peyfuß arbeiten zwei weitere Staatsanwälte mit viel Erfahrung in Ried.

