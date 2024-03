"Ried wird einmal mehr zur sportlichsten Stadt des Landes"

Für Rieds Messedirektor Helmut Slezak ist die Sportmesse so etwas wie eine "Herzensveranstaltung". Von Freitag bis Sonntag findet diese zum bereits 16. Mal statt. Der Messechef spart vor der Eröffnung nicht mit Superlativen. "Das Angebot ist einzigartig, so etwas findet man in Österreich sonst nirgends. Ried wird einmal mehr zur sportlichen Stadt des Landes. Wir freuen uns auf eine tolle Stimmung", sagt Slezak.

50 Stationen in 7 Hallen

Rund 50 Sportstationen können an den drei Tagen in sieben Messehallen auf einer Gesamtfläche von mehr als 11.000 Quadratmetern ausprobiert werden, an den Messetagen finden zahlreiche Wettbewerbe wie die beliebten Messeläufe, ein Sportforum mit Fachvorträgen und der Wenzel-Schmidt-Street-Soccer-Cup statt.

Zudem kann an mehreren Messeständen Kleidung, Sportausrüstung und vieles mehr gekauft werden. "Jedes Jahr Neuheiten präsentieren zu können, spornt uns als gesamtes Messeteam jedes Jahr aufs Neue an. Die Messe ist für alle Sportbegeisterten ein Muss", sagt Projektleiter Fabian Berneder.

Fabian Berneder, Projektleiter der Sportmesse Ried

Ausstellung der Firma Fischer

Die Rieder Skifirma Fischer, die heuer 100 Jahre alt wird, ist mit einer Ausstellung auf der Messe vertreten. Auf dieser werden die wichtigsten Meilensteine der langen Firmengeschichte präsentiert. Am Freitag kommt Skirennläufer Daniel Hemetsberger um 10.45 Uhr zum Fischer-Stand, um dort Autogramme zu geben.

Am Samstag findet ab 10.30 Uhr die siebte Auflage der Fitness-Convention im Seminarraum der Halle 19 statt. Die Teilnahme an den Workouts zu je 45 Minuten ist im Eintrittspreis inkludiert.

Der Tumeltshamer Ernährungswissenschaftler Christian Putscher rät zu einem Besuch der Sportmesse: "Es ist eine wirklich tolle Gelegenheit, um wieder Lust auf Sport zu bekommen. Bewegung im Alltag sollte ein Fixpunkt sein, um seinen Körper wieder besser verstehen zu können."

Die Sportmesse hat am Freitag beim "Tag der Schulen" von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Am Eröffnungstag ist der Eintritt frei. Am Samstag und Sonntag ist ein Besuch von 10 bis 17 Uhr möglich. Tageskarten kosten 11 Euro, Ermäßigungen gibt es für Kinder und Jugendliche.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif