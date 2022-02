Ried will in Klagenfurt die Auswärtsschwäche endlich ablegen

Zwei Spiele vor Ende des Grunddurchgangs beträgt der Vorsprung der Rieder auf den Siebten zwei Punkte. Mit einem Sieg am Sonntag (17 Uhr) auswärts in Klagenfurt würden die Rieder ihrem Ziel sehr, sehr nahe kommen. Zuletzt duellierten sich die beiden Mannschaften am 4. Februar im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Dieses Spiel konnten die Rieder daheim souverän mit 2:0 für sich entscheiden. "Klagenfurt hat sicher seine Lehren aus dem Cup-Spiel gegen uns gezogen, ich erwarte ein ganz anderes Match", sagt SV-Ried-Verteidiger Luca Meisl.

"Wir wollen endlich auswärts drei Punkte holen, dazu müssen wir unseren Matchplan voll umsetzen und gut ins Umschaltspiel kommen", sagt SVR-Trainer Robert Ibertsberger. Bisher holten die Rieder in dieser Saison in zehn Auswärtsspielen erst einen Sieg. Mit nur fünf Punkten ist die SV Ried derzeit letzter in der Auswärtstabelle.

Mehr zur Brisanz des Duells Austria Klagenfurt gegen die SV Ried lesen Sie morgen in den Innviertler Nachrichten und online unter www.nachrichten.at