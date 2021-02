Ried will heute mit Grüll und Schmidt in Graz spielen

In den Bus gestiegen ist auch Rieds Offensivspieler Marco Grüll. Das heißt, der 22-Jährige wechselt (noch) nicht zu Rapid Wien und wird zumindest bis Saisonende in Ried bleiben. "Ich bin sehr froh, dass jetzt die Entscheidung gefallen ist. Es hat ihn Tag und Nacht beschäftigt, das ist aber ganz normal, da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf. Ich bin froh, dass er bei uns bleibt, und sicher, dass er an seine starken Leistungen anknüpfen wird. Gemeinsam mit ihm wollen wir Vollgas geben", sagte Trainer Miron Muslic gestern Nachmittag im OÖN-Gespräch. Grüll könne ein entscheidender Faktor im Abstiegskampf sein.

Patrick Schmidt vor dem Debüt

Der von Barnsley geliehene Stürmer Patrick Schmidt könnte heute bereits sein Debüt im SV-Ried-Trikot feiern. "Patrick Schmidt verfügt über eine große Qualität. Trotz seines jungen Alters kennt er den Abstiegskampf. Im Gespräch mit ihm habe ich sofort gemerkt, dass er unbedingt spielen und bei uns mithelfen will", sagt Muslic.

Für den zweiten Neuzugang, Nikola Stosic, kommt das Spiel gegen die Grazer noch zu früh, er wird nicht im Kader stehen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at