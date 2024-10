Verkehrsstadtrat Stummer: "Ried will das Image als Radarstadt ablegen"

"Wir wollen das Image als Radarstadt ablegen. Dieses Ziel verfolge ich schon seit mehreren Jahren“, sagt Rieds Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Peter Stummer (SPÖ). Die ersten Schritte für Stummers Wunsch wurden am Montag bei der Sitzung des Verkehrsausschusses getätigt. Dabei wurde beschlossen, von den acht fixen Radarkästen in Zukunft nur noch vier mit Geschwindigkeitsmessgeräten zu befüllen. Geeinigt hat man sich allerdings auch für den Ankauf eines weiteren, mobilen Radarautos. Trotz der Reduzierung der Radarkästen solle die Verkehrssicherheit in der Stadt gewährleistet bleiben, wird argumentiert. „Durch ein weiteres Radarauto wären wir flexibler und könnten dieses dort aufstellen, wo die Verkehrssicherheit aus unserer Sicht nicht gewährleistet ist“, sagt Stummer. Zudem hätten, so Stummer, die fixen Radarkästen eher kommerzielle Zwecke. Welche der fixen Radare in Zukunft mit einem Messgerät befüllt werden sollen, das entscheidet die städtische Sicherheitswache.

15 Minuten kostenlos parken

Weiters wurde vom Verkehrsausschuss beschlossen, dass die ersten 15 Minuten Parken kostenlos und ohne Parkschein möglich sein sollen. Damit könnte laut Stummer der Standortnachteil der Innenstadt reduziert werden. Es soll lediglich eine Parkuhr gestellt werden. „Die Leute müssten nicht gleich bezahlen, wenn sie kurz zur Post gehen oder andere Dinge erledigen, die nur wenige Minuten dauern. Ich bin mir sicher, dass damit die Frequenz in der Innenstadt gesteigert würde“, sagt der SP-Politiker. Die Einführung des kostenlosen Kurzzeitparkens wünscht sich Stummer schon Anfang 2025. Beide Beschlüsse werden bei der kommenden Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stehen, sagt Stummer, der von einer politischen Mehrheit für beide Anträge ausgeht. "Mir ist es wichtig, dass beide Beschlüsse im Verkehrsausschuss einstimmig waren. Mein Dank geht vor allem an Heimo Katzlberger (FPÖ) für die fachliche Expertise beim Thema Verkehrssicherheit.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic