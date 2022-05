Ried: Weitere neue Betriebe

Seit Mai hat der "Platzlwirt" wieder einen Betreiber. "G&M Grill & Beer" ist seit Jahresbeginn an der Bayerhammergasse 3 aktiv, weitere Abwechslung am Mittagstisch bringt "Room 5" am Roßmarkt. In unmittelbarer Nachbarschaft findet sich "Il mercatino by Mimmo", in dem Gastronom Mimmo original italienische Produkte anbietet. Ebenfalls am Roßmarkt bietet seit kurzem der Baseline Store Herrenmode und Unisex-Accessoires.

Physiotherapeut Maximilian Fellner legt mit "PhysioMax" in der Wohlmayrgasse 4 los, im selben Gebäude hat die Gesundheitspraxis Dr. Christine Bretbacher eröffnet. Der Beleuchtungsexperte "Illumina" findet sich nun am neuen Standort Bahnhofstraße 19. Claudia Kosmetik ist in die Schwanthalergasse 8 gezogen. Ebenfalls umgezogen ist Karin Kosmetik – an die Adresse Kapuzinerberg 7. Einen neuen Standort hat Haarsalon Kopp in der Passage am Hauptplatz gefunden. Und bei Betten Ammerer am Hauptplatz wurde umgebaut und modernisiert.