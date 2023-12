Ried war daheim gegen Hypo Tirol ohne Chance

Am vergangenen Wochenende setzte es beim letzten Heimspiel in diesem Jahr ein klares 0:3 (18:25, 18:25, 13:25) gegen den amtierenden Meister Hypo Tirol. "Die Gäste waren klar die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen", sagte UVC-Ried-Trainer Manuel Leitgeb. Mit fünf Siegen und sieben Niederlagen liegen die Rieder auf dem sechsten Tabellenplatz.

Nach einer kurzen Weihnachtspause wollen die Innviertler im neuen Jahr voll angreifen. Am 13. Jänner gastiert Ried beim Tabellenschlusslicht in Weiz, am 17. Jänner geht es mit dem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam aus Hartberg weiter. Das erste Heimspiel im neuen Jahr findet am 20. Jänner im Raiffeisen Volleydome gegen VBK Klagenfurt statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper