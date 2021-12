Ried verabschiedet sich "mit Stil"

Der UVC Weberzeile Ried hat sich auswärts in der zweiten Europacuprunde gegen Volley Schönenwerd (Schweiz) teuer verkauft. Aber nach über zwei Stunden Spielzeit mussten sich die Rieder mit einer 2:3-Niederlage aus dem Europacup verabschieden.

Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Nachdem der erste Durchgang knapp mit 26:24 gewonnen werden konnte, spürte das Team von Trainer Dominik Kefer, dass die Schweizer durchaus schlagbar sind. Im zweiten Durchgang stabilisierten die Gastgeber allerdings ihre Annahme und steigerten sich auch in der Verteidigung. Dadurch mussten die Rieder das Risiko am Service und auch im Angriff erhöhen, wodurch mehr Fehler entstanden. Der Satz ging klar mit 25:19 an Schönenwerd.

Doch die Rutecki-Truppe gab keineswegs auf und startete hoch motiviert in den dritten Satz. Der Durchgang blieb lange Zeit offen, doch zum Schluss setzten sich die Innviertler mit 25:21 durch. Somit fehlte den Riedern nur noch ein Satzgewinn auf den Sieg, welcher einen Golden Set bis 15 Punkte bedeuten würde. Der vierte Satz war eng und spannend. Breit und Co. warfen noch einmal alles in die Partie hinein und auch als die Schweizer zwischenzeitlich mit drei Punkten voran lagen, gaben die Rieder nicht auf. Doch am Ende waren die Schweizer in der Annahme und in der Verteidigung etwas stabiler und holten sich mit 26:24 den entscheidenden vierten Satz. Damit besiegelten die Gastgeber den Aufstieg in die nächste Runde des CEV Challenge Cups.

Im fünften Satz war bei beiden Teams die Luft draußen und auf Seiten der Rieder war die Enttäuschung sichtbar. Mit 15:12 ging auch dieser Satz an Schönenwerd. Somit ging das Spiel aus Sicht der Innviertler 2:3 verloren.

"Natürlich bin ich enttäuscht. Wir hätten das Spiel mit 3:1 gewinnen können und so einen Golden Set erzwungen. Schlussendlich waren die Schweizer aber etwas stabiler und ich gratuliere ihnen zum Aufstieg in die nächste Runde", fasst Trainer Dominik Kefer das diesjährige Abenteuer Europacup zusammen. "Ich denke, wir können stolz auf diese Leistung sein. Man hat beim Heimspiel schon phasenweise gesehen, dass wir mithalten können. Wir haben kein schlechtes Spiel gezeigt und auch wenn wir verloren haben, müssen wir die positiven Dinge mitnehmen. Solche Spiele bringen uns weiter", sagt Außenangreifer Niklas Etlinger.