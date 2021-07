Über brisante Angelegenheiten hatte der Rieder Gemeinderat am Donnerstagabend in einer mehr als vierstündigen Sitzung abzustimmen: Der scheidende VP-Bürgermeister Albert Ortig hatte im "Alleingang" den Antrag eingebracht, das Tempolimit im Stadtgebiet auf 30 zu reduzieren, in der Begegnungszone auf 20 km/h. Ortig führte die Aufenthaltsqualität und die Weiterentwicklung als Wohnstadt ins Treffen.