Ried tankte mit Testspielsieg Selbstvertrauen für die Liga

"Das war ein sehr wichtiger und super Test gegen einen starken Gegner. Einige Spieler konnten wichtige Matchpraxis sammeln", sagte SV-Ried-Trainer Christian Heinle gestern Mittag nach dem 3:2-Testspielsieg im alten Rieder Stadion gegen den Al-Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Mannschaft aus der Oasenstadt, die an den Oman grenzt, absolviert derzeit ein Trainingslager in Geinberg. Dort will sich der amtierende Meister der Vereinigten Arabischen Emirate den Feinschliff für die Titelverteidigung holen.

Die beiden bekanntesten Gesichter kommen aus der Ukraine. Trainer ist Sergiy Rebrov, der 48-Jährige war kongenialer Partner von Andrij Schewtschenko im Nationalteam. Auf Vereinsebene spielte Rebrov unter anderem für Tottenham, Fenerbahce Istanbul, Dynamo Kiew und West Ham United, wo auch der Starspieler des Al-Ain FC bis Juli unter Vertrag stand. Andriy Yarmolenko (32) wechselte im Juli in die Wüste. Gestern Vormittag hatten die Rieder den Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft, für die er in bisher 109 Spielen 45 Treffer erzielte, über weite Strecken des Spiels bei sommerlicher Hitze gut im Griff.

Andriy Yarmolenko (32) Bild: Scharinger

Die Rieder, bei denen Neuzugang Kingsley Michael in der ersten Halbzeit ein solides Debüt feierte, gingen nach einem Eckball von Stefan Nutz in der 13. Minute durch Verteidiger Tin Plavotic in Führung. Das 2:0 erzielte Nutz aus einem Elfmeter. In der 37. Minute verkürzte Al-Ain durch Stürmer Doh Laba (Marktwert: 5,5 Millionen Euro) auf 1:2. Kurz vor der Halbzeit nutzte Josef Weberbauer einen Torhüterfehler, um per Kopf das 3:1 zu erzielen. Nach der Pause wechselte Heinle durch, lediglich der starke Torhüter Jonas Wendlinger und Weberbauer kamen auch im zweiten Durchgang zum Einsatz. Das 2:3 in der Nachspielzeit war für Al-Ain zu wenig. "Ich bin mit der Leistung in diesem intensiven Testmatch wirklich zufrieden", sagte Trainer Heinle nach dem Spiel im OÖN-Gespräch.

Jochbeinbruch bei Wendlinger

Schlechte Nachrichten gab es dann wenige Stunden nach dem Spiel für die Rieder. Bei Torhüter Wendlinger wurde im Krankenhaus ein Jochbeinbruch diagnostiziert. Wendlinger war kurz vor Spielende mit einem Gegenspieler zusammengestoßen. Er dürfte wohl schon heute, Donnerstag, operiert werden.

Am Sonntag empfängt die SV Ried daheim die WSG Tirol (17 Uhr). Markus Lackner ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Klagenfurt gesperrt.

Angeschlagen sind Stürmer Christoph Monschein und Denizcan Cosgun. Seifedin Chabbi ist krank (Magen-Darm-Infekt), er dürfte aber heute wieder ins Training einsteigen. Julian Turi (Schulterverletzung) hat diese Woche erstmals Teile des Mannschaftstrainings, allerdings ohne Zweikämpfe zu bestreiten, absolviert.