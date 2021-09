Ried sucht seine Shopping-Queen

Den Ablauf wird sich wohl jede Frau wünschen: Mehrere hundert Euro Budget, ein paar Stunden Zeit, ein vollgetanktes Auto und ein Motto – schon ist der Shopping-Trip perfekt. Ried münzt dieses System nun um und sucht ab kommenden Montag, 6. September, fünf Kandidatinnen (oder Kandidaten), die sich diesem Einkauf-Abenteuer stellen wollen. Ab diesem Zeitpunkt verwandelt das Stadtmarketing die bekannte Sendung in eine Rieder Version. Ähnlich dem Original erhalten die fünf Kandidatinnen oder Kandidaten ein Budget von 500 Euro, das in der stadteigenen Einkaufswährung "Rieder Schwanthaler Zehner" ausgegeben wird. Für die Zusammenstellung des Outfits inklusive Styling nach einem vorgegebenen Motto hat man drei Stunden Zeit. Als Gewinn erhält der oder die Shopping-Begeisterte obendrauf Schwanthaler-Zehner im Wert von 1000 Euro. Die Einkaufstour startet dann in der ersten Oktober-Woche.

Die Bewerbung ist von 6. bis 26. September über die Website des Stadtmarketings unter riedershoppingqueen.ried.com möglich.