Ried steht heute ganz im Zeichen des Pferdemarktes

Der Pferdemarkt ist die wahrscheinlich älteste Veranstaltung in Ried und wurde erstmals 1484 abgehalten.

Ab 9 Uhr werden am heutigen Mittwoch die Pferde am Hauptplatz zur Bewertung aufgetrieben. Der Festzug startet dann um 13.30 Uhr vom Messegelände aus, von wo es Richtung Hauptplatz geht. Dort werden die Pferde, Reiter und die zwölf imposanten Gespanne gegen 14 Uhr erwartet. Ab 13 Uhr spielt die Stadtkapelle Ried ein großes Platzkonzert am Hauptplatz. Neben dem Angebot der Rieder Gastronomie gibt es einen Pofesen-Stand des Reitvereins Kobernaußen. Auch eine große Tombola, bei der als Hauptpreis ein Pony winkt, sowie eine Kinderschminkstation werden angeboten. Gratis-Parkplätze stehen rund um das Stadtzentrum und bei der Messe Ried zur Verfügung.

