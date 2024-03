Ried steht am Wochenende im Zeichen des Messefrühlings

Winzer Christian Größlbauer, Messeprojektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler, Josef Lehner vom Genussland Oberösterreich und Messedirektor Helmut Slezak stießen auf ein hoffentlich erfolgreiches Messetrio in Ried an.

Am kommenden Samstag, 9. März, und Sonntag, 10. März, dreht sich in sieben Rieder Messehallen jeweils ab 10 Uhr alles rund um die Themenschwerpunkte Guten Appetit, 50 Plus und Familienglück.

In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten hat sich die Veranstaltung immer mehr zu einer beliebten Messe für die ganze Familie entwickelt. Die OÖNachrichten begleiten den Messefrühling als Medienpartner. Mehr als 150 Aussteller kommen nach Ried. "Das Publikum beim Messefrühling ist bunt gemischt. Ganz besonders auffallend bei dieser Messe ist die sehr lange Verweildauer, außerdem kommt ein Großteil der Gäste aus der Region. Der Messefrühling ist ein abwechslungsreicher und beliebter Treffpunkt im Innviertel", sagt Messedirektor Helmut Slezak.

Ein wesentlicher Bestandteil des Guten-Appetit-Bereichs ist auch heuer wieder das Genussland Oberösterreich mit rund 25 Partnerbetrieben. "Damit rückt auch das Thema Lebensmittelherkunft in den Fokus", sagt Agrar- und Ernährungslandesrätin Michaela Langer-Weninger.

"Es macht Spaß, diesen Marktplatz der Genüsse gemeinsam mit dem Genussland OÖ zu gestalten. Auch die beliebten Kochshows finden selbstverständlich wieder statt", sagt Messeprojektleiterin Vita-Theresa Richter-Irsigler.

Mehr zum Messefrühling unter messefruehling-ried.at/programm

