Ried: Provisorische Lösung für eine Eislauffläche ist in Planung

Von Dezember 2002 bis Februar 2023 war die Eissporthalle im Rieder Messegelände in der kalten Jahreszeit ein fixer Anlaufpunkt für Eisläufer oder Stockschützen. Vor kurzem wurde die 1969 erbaute Halle abgerissen. Eine neue, fixe Eislaufhalle ist (noch) nicht in Sicht, aber generell ist man sich in der Rieder Stadtpolitik einig, dass bis zu einer „großen Lösung“ das Eislaufen möglich sein soll.

Bereits im März wurde die überdachte Red Zac Arena als möglicher Standort für eine provisorische Lösung ins Spiel gebracht, die OÖN haben berichtet. „Wir schauen, dass wir in

Zusammenarbeit mit der Energie Ried eine Eislauffläche zur Verfügung stellen können“, sagte Rieds ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner. Die Stadtpolitik sei sich bewusst, „dass es ein Angebot für Kinder und Jugendliche geben soll“, betonte der Stadtchef.

„Wir werden über den Sommer alles daransetzen, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen“, sagt FPÖ-Vizestadtchef Thomas Dim. Langfristig sei der Plan, eine neue Messehalle zu bauen, die man in den Wintermonaten zu einer Eislaufhalle umfunktionieren könne, kündigte Zwielehner an.



Für die Sozialdemokraten steht außer Frage, dass ab November eine Eisfläche für die Rieder zur Verfügung stehen wird. „Wir haben die komplette Eistechnik und die Banden. Es gibt ein Angebot für den Umbau. Ich bin sicher, dass wir das für eine sehr vernünftige Summe hinkriegen“, sagt SPÖ-Sportstadtrat Sebastian Forstner im Gespräch mit der Rieder Volkszeitung.

Es habe bereits sehr konstruktive und gute Gespräche mit der Energie Ried gegeben. „Bis zum Stadt- und Gemeinderat im Herbst muss das Konzept stehen“, sagt Forstner. Vorstellbar sei etwa ein mobiler Container als Garderobe. „Für den Verleih der Eislaufschuhe müssen wir uns noch etwas einfallen lassen“, sagt Forstner.

