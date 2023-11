Ried musste sich Graz klar mit 0:3 geschlagen geben

Der Tabellenzweite UVC Graz war zu stark, die Gäste aus der Steiermark behielten in allen drei Sätzen (25:19, 25:17, 25:22) relativ klar die Oberhand. "Gratulation an die Grazer. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber wenn Graz so spielt, dann schlagen sie alle. Schade, dass wir die großartige Stimmung im Volleydome nicht nutzen konnten", sagte Ried-Trainer Manuel Leitgeb nach der Partie.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Ried-Spieler Borys Zhukov: "Sicher war Graz stark, aber wir haben einfach zu wenig Bälle fertig gespielt." Es gebe durchaus noch Luft nach oben.

Schwere Aufgabe im Cup

Am morgigen Mittwoch, 15. November, findet im Volleydome in Ried das nächste Heimspiel statt. Im Cup-Viertelfinale kommt es um 19 Uhr zum Duell mit Rekordmeister Hypo Tirol. Die Tiroler haben bisher alle fünf Ligaspiele gewonnen. In der Liga geht es am Samstag, 18. November, mit dem Auswärtsspiel in Bleiburg gegen Aich/Dob weiter. Das Europacup-Heimspiel gegen Steaua Bukarest geht am 29. November (19 Uhr) über die Bühne.

