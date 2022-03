Ried muss gegen Altach ein völlig anderes Gesicht zeigen

War die sehr schwache Vorstellung der SV Guntamatic Ried bei der 0:2-Niederlage gegen Admira Wacker ein Weckruf zur richtigen Zeit? Eine Antwort auf diese Frage wird es beim zweiten Spiel der Qualifikationsgruppe am kommenden Samstag (17 Uhr) daheim gegen Altach geben. Nach den sehr starken Vorstellungen im Finish des Grunddurchgangs war die Leistung am vergangenen Wochenende für viele ein Rätsel.

Gegen den Tabellenletzten Altach geht es für die Rieder jetzt in erster Linie darum, nicht akut in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Der Vorsprung auf die Vorarlberger beträgt sieben Punkte. Mit einem Sieg wären es zehn, bei einer Niederlage würde der Abstand zum Tabellenende nur noch vier Punkte betragen. "Wir wissen alle, dass so etwas wie gegen die Admira nicht mehr vorkommen darf. Das war nicht unser wahres Gesicht. Jetzt ist beim nächsten Spiel auch Wiedergutmachung angesagt", sagt SV-Ried-Trainer Robert Ibertsberger.

Dabei zählt man bei den Riedern völlig zu Recht auf die Heimstärke. Seit nunmehr 18 Pflichtspielen ist man daheim ungeschlagen. Die bisher letzte Niederlage setzte es vor mehr als einem Jahr am 14. März 2021 gegen den LASK.

Ibertsberger erwartet eine umkämpfte Partie. "Die Altacher werden sicher alles hineinwerfen. Wir wollen spielerisch zeigen, was wir können. Zuerst müssen wir aber die Grundtugenden abrufen, dann werden wir auch das bessere Ende für uns haben", sagt Ibertsberger.

Karten für das Spiel gibt es in der Geschäftsstelle der SV Ried und online unter www.svried.at