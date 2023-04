Ried möchte starke Saison jetzt mit Platz drei krönen

"Die Motivation ist riesengroß, wir wollen diese Bronzemedaille holen", sagt Dominik Kefer, Trainer des UVC McDonald’s Ried, vor dem heutigen Heimspiel im Raiffeisen Volleydome (18 Uhr) gegen den TSV Hartberg.

Nach der Halbfinalniederlage gegen den Titelfavoriten Hypo Tirol haben die Rieder im Duell um den dritten Platz jetzt die Chance, das beste Bundesliga-Ergebnis der Vereinsgeschichte zu schaffen. Die Serie wird auf zwei gewonnene Partien ausgetragen. Die zweite Begegnung findet am Donnerstag, 20. April, in Hartberg statt. Sollte es dann 1:1 stehen, würde die entscheidende dritte Partie am 22. April ebenfalls in der Steiermark über die Bühne gehen. Die beiden Spiele im Grunddurchgang konnten übrigens die Hartberger für sich entscheiden.

"Vor der Saison hätten in der Liga nur die wenigsten damit gerechnet, dass wir es so weit schaffen. Intern haben wir rasch gesehen, dass der Kader viel Qualität hat. Jetzt können wir uns gegen Hartberg für diese starke Saison mit dem dritten Platz noch zusätzlich belohnen. Das Duell gegen Hartberg hat für alle im Verein einen sehr hohen Stellenwert", sagt Kefer und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass wir in unserer Halle mit unserer Heimstärke und den lautstarken Fans das erste Spiel für uns entscheiden können. Dann sehen wir weiter." Die Rieder müssen in den letzten Spielen der Saison auf Nationalspieler Niklas Etlinger verzichten. Der 23-Jährige hat eine Verletzung am Finger. "Niklas Etlinger hat eine sehr starke Saison gespielt. Der Ausfall tut uns natürlich sehr weh, aber ich vertraue auf die anderen Spieler, die ihre Qualitäten in dieser Saison schon häufig bewiesen haben", sagt Kefer. Die Qualifikation für den Europacup haben die Rieder schon mit dem Einzug ins Halbfinale fixiert. Offen ist noch, ob man im Herbst im CEV-Cup, dem zweithöchsten Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften, oder im Challenge Cup eine Stufe niedriger spielen wird.

UVC-Ried-Erfolgstrainer Dominik Kefer Bild: Streif

Bleibt Kefer ein weiteres Jahr?

Ob Erfolgstrainer Dominik Kefer in eine sechste Saison gehen wird, entscheidet sich nach der Serie gegen Hartberg. "Der volle Fokus liegt jetzt auf diesen Spielen, im Anschluss wird es Gespräche mit dem Verein geben", sagt Kefer im OÖN-Gespräch.

Karten für das heutige Spiel gegen Hartberg (18 Uhr) gibt es unter uvc-tickets.at oder an der Abendkasse.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif