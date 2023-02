Ried: Mehrfache Faschingsgaudi

Auswärts, eat art, Galerie, Giesserei, Marias Kochcafé, Krausmann’s Proseccobar, M2 Martina & Manuel und emil-schnapsbar legen sich ins Zeug. Musik kommt von Jacky’s Powerplay. Ebenfalls am Faschingsdienstag geht es im Einkaufszentrum Weberzeile von 14 bis 17 Uhr an eine Party mit Clown und Tanzshows, Bastel- und Malstationen, Kinderschminken und Luftballonmodellage.

Tags zuvor am Montag, 20. Februar, wird in der Gießerei gefeiert. Start ist um 17 Uhr, ab 19 Uhr legt sich ein DJ ins Zeug. Es gibt eine Cocktailbar, Verpflegung und Kostümprämierung. Die Kinderfreunde Ried bieten am Sonntag, 19. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr einen Kinderfasching in der Rieder Bauernmarkthalle. Der Eintritt ist frei, angekündigt sind Animationsprogramm, gratis Zuckerwatte, Tombola und ein Zauberclown.

