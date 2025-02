Die SV Ried lehnte Top-Angebot für Nikki Havenaar ab

2023 holte die SV Ried den 1,98 Meter großen Innenverteidiger Nikki Havenaar vom FC Thun (Schweiz) zur SV Guntamatic Ried. Seither überzeugt der gebürtige Japaner mit starken Leistungen. Mit seiner Kopfballstärke hat er häufig sowohl in der Defensive als auch in der Offensive die Lufthoheit. Mitte Jänner wurde in den OÖN berichtet, dass für Havenaar, der am 16. Februar seinen 30. Geburtstag feiert, ein durchaus lukratives Angebot eines japanischen Vereins vorliegen soll.