"Ried ist so dreckig": Ist das so? Ein Lokalaugenschein

"Ist Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, wie viel Dreck und Schei... in der Stadt Ried herumliegt?" – Diese Frage hat vor einigen Tagen ein Rieder an uns gerichtet. Ist Ried wirklich so dreckig? Wir sind der Frage nachgegangen und aufmerksam mit auf den Boden gerichteten Augen durch die Stadt gegangen.