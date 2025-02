Ried holt durch Goldtor von Eza wichtigen und verdienten 1:0-Auswärtssieg

Endlich! Seit 2014 konnte die SV Guntamatic Ried nie das erste Ligaspiel im Frühjahr für sich entscheiden. Bis heute: in Horn feierten die Innviertler einen verdienten 1:0-Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten aus dem Waldviertel. Die Rieder gingen nach bereits sechs Minuten durch ein Kopfballtor von Stürmer Wilfried Eza in Führung. Den sechsten Saisontreffer von Eza bereitete Fabian Wohlmuth mit einer mustergültigen Flanke vor.

Die Innviertler kontrollierten das Spiel über weite Strecken. 13 Abschlüsse der Innviertler stand nur ein Versuch der Waldviertler gegenüber. In der Tabelle verkürzten die Rieder den Rückstand auf Tabellenführer Admira Wacker auf drei Punkte. Die Admira besiegte am Freitag im Spitzenspiel die Vienna mit 3:1. Ried trifft am Freitag daheim auf den Floridsdorfer AC. Beginn in der Innviertel-Arena ist um 20.30 Uhr.

Dieser Artikel wird demnächst noch mit einem Statement von Sportchef Wolfgang Fiala ergänzt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

