Ried hofft noch auf Platz vier im Grunddurchgang

Somit lassen sich das Fußball-Derby gegen den LASK um 17 Uhr und das anschließende Volleyballmatch am Messegelände sehr gut miteinander verbinden. Für den UVC Ried geht es gegen Weiz noch um viel. Derzeit liegen die Innviertler mit einem Punkt Rückstand auf Amstetten auf dem fünften Platz.

Der vierte Rang würde eine bessere Ausgangsposition für die Play-offs bedeuten. Zudem hätte man im Viertelfinale in einem entscheidenden dritten Spiel Heimvorteil. Allerdings haben es die Rieder nicht mehr in der eigenen Hand. Neben einem Sieg gegen Weiz muss man am Sonntag auf Schützenhilfe des UVC Graz hoffen. Die Grazer spielen gegen den Vierten Amstetten.

Das große Saisonziel des UVC Ried ist der Einzug ins Halbfinale. Dieser würde zur Teilnahme an der kommenden Europacupsaison berechtigen.

