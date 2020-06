Ried erhält ein neues Campusgebäude für die Ausbildung von Pflegekräften

Ein neues Campusgebäude für die Pflegeausbildung wird am Krankenhaus Ried errichtet. Das neun Millionen Euro teure Projekt wurde vom Land OÖ genehmigt und im Detail vor Pressevertretern im Rieder Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vorgestellt.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander sagte, mit diesem Bau biete und sichere man "qualitätsvolle Gesundheitsausbildung in der Region für Menschen aus der Region". Das Konzept der Ausbildung in Kooperation mit der FH Gesundheitsberufe und dem Vinzentinum Ried sei auf "punktgenaue Vermittlung von Theorie und Praxis" ausgerichtet.

"Es nützt uns nichts, wenn wir nur Theoretiker ausbilden, wichtig ist es, auch praxisbezogen auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Dieses Projekt ist ein Innovationsmotor für den Gesundheitsbereich in der gesamten Region. Wir investieren bewusst in die Zukunft des Innviertels", betonte die Gesundheitsreferentin des Landes. Sie bekenne sich zum Ausbildungsstandort Ried. Man bilde Fachkräfte ja nicht nur für den Spitalsbereich, sondern auch für niedergelassene Mediziner und Pflegeeinrichtungen aus.

Meilenstein für Rieder Spital

"Die Neuerrichtung des Campusgebäudes ist ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Schwerpunktkrankenhauses", sagte Geschäftsführer Johann Minihuber.

Es sei außerdem wichtig, einen Teil des Pflegekräftenachwuchses selbst ausbilden zu können: "Die Lernenden sind schon während der Ausbildungszeit in den Krankenhausbetrieb eingebunden, und die Spitalsmitarbeitenden profitieren von den neuen Impulsen durch den Nachwuchs", sagte Minihuber. Das alte Ausbildungsgebäude aus dem Jahr 1968 sei längst nicht mehr den Ansprüchen gerecht geworden. Seit mehr als 40 Jahren werden am Rieder Krankenhaus Pflegekräfte ausgebildet, seit zwei Jahren gibt es die Kooperation mit der FH für Gesundheitsberufe OÖ.

"Die FH Gesundheitsberufe OÖ verfolgt seit der Gründung 2010 ein regionales Konzept", sagte die Geschäftsführerin der FH, Bettina Schneebauer. Seit damals sei es Ziel, keinen zentralen Campus in Linz, sondern regionale Ausbildungsmöglichkeiten aufzustellen. Nicht nur die Ausbildung werde forciert, sondern auch die Kombination von Wissenschaft und Praxis. "Wir bieten hier die Möglichkeit, Forschungsfragen in der Praxis zu bearbeiten. Immerhin beträgt der Praxisanteil im Bachelorstudium rund 50 Prozent."

Durch den Neubau werde auch die notwendige moderne Lernumgebung geschaffen: "Moderne Hörsäle für Vorlesungen, flexible Raumkonzepte für interaktive Lehr- und Lernszenarien, Begegnungszonen und Rückzugs- und Recherche-Inseln", wie Schneebauer sagt. Dies fördere selbstorganisiertes Lernen. Ein modern ausgestattetes Simulationszentrum schaffe Möglichkeiten zur optimalen Vorbereitung auf die Praxis.

Das neue Campusgebäude an der Nordseite des Krankenhauses wird eine Fläche von rund 6100 Quadratmetern umfassen. Die Bauarbeiten sollen im vierten Quartal 2020 beginnen, der Abschluss und Unterrichtsbeginn im Neubau sind für 2022 vorgesehen. Auch die energietechnische und ökologische Optimierung werde berücksichtigt, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Johann Minihuber.

Bewerbung bis 13. August

Derzeit stehen in drei Jahrgängen insgesamt 120 Bachelor-Studenten und für die zwei Jahre umfassende Pflegefachassistenz insgesamt 60 Personen in Ausbildung. "Der Bewerbungszeitraum für die Ausbildung läuft bis zum 13. August", so der Ausbildungsleiter des Vinzentinums Ried, Michael Pagani. Er weist darauf hin, dass durch ein Stiftungsmodell auch finanzielle Unterstützung in der Ausbildung möglich sei.

