Über Jahre aus Geldmangel auf die lange Bank geschoben, wurde per Fahrplanwechsel im Dezember endlich auch ein Regionalkonzept für den öffentlichen Verkehr im Innviertel eingeleitet – am Freitag wurde ein wichtiger Bestandteil, ein Busterminal direkt neben dem Bahnhof Ried im Innkreis, offiziell eröffnet. Die Kosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro entfallen je zur Hälfte auf Land und Stadt.

Zudem soll der Bahnhof Ried in den kommenden Jahren modernisiert werden. Ob und wie sich die Bemühungen für den Ausbau der Innviertler Öffis auf die Fahrgastzahlen auswirken, lasse sich noch nicht konkret beantworten, so die Verantwortlichen. Konkrete Zahlen sollen in den nächsten Wochen aufbereitet und analysiert werden.

Die Zahl der Busverbindungen und auch die Zugverbindungen sind jedenfalls deutlich ausgeweitet. Beim Busterminal handle es sich um modernsten Standard mit Echtzeit-Anzeigen für An- und Abfahrten und Internetzugang für weiteren Nutzerkomfort. Zudem sei der Budgetrahmen eingehalten worden, so Herbert Kubasta, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds: "Modernste Busse, barrierefrei, elektronisches Info-System in Echtzeit."

Mehr Parkplätze geplant

"Der öffentliche Verkehr wird angenommen, wenn die Infrastruktur passt", so Rieds Bürgermeister Albert Ortig. "Mit dem Busterminal ist ein erster Schritt getan." Ortig kündigte auch an, dass dank Landeshilfe Flächen für Parkplätze, die in direkter Bahnhofsnähe dringend benötigt werden, auf Sicht angekauft werden können. Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen Teil jenes Areals, das durch das Lagerhaus aus der Verlassenschaft der "Weinhäupl"-Gründe angekauft wurde.

Nach vielen Jahren Verhandlungen mit den ÖBB bereite es besondere Freude, dass die Hausruckbahn und die Innviertler Bahn nicht nur erhalten, sondern auch modernisiert werden, so Landesrat Günther Steinkellner. Deutlich mehr als 30 Millionen Euro sollen in die Verbindung Attnang–Ried fließen, mehr als 50 Millionen in den Bereich zwischen Ried und Schärding. Das Innviertel sei eine wirtschaftliche "Boom-Region", so Landeshauptmann Thomas Stelzer. "Das bedarf auch eines entsprechenden Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln. Ried ist dabei ein Knotenpunkt."

Dass die Bahnstrecke Neumarkt–Ried–Braunau, wie berichtet, elektrifiziert wird, sei jedenfalls ein großer Schritt, so der ehemalige und nun in Pension befindliche Rieder Bahnhofsvorstand Thaddäus Berneder: "Schneller, effizienter, mehr Transportkapazität, umweltfreundlicher – deutlich mehr Leistung als im Dieselbetrieb, dadurch lässt sich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit erhöhen."

Anrainer haben Wunsch

Am Rande der Eröffnung des neuen Busterminals machten Anrainer mittels Großplakat darauf aufmerksam, dass der Stadtteil mit der erfolgten Schließung der Fußgängerbrücke über den Bahnhof fußläufig praktisch abgeschnitten sei. Die Politik kündigte an, sich im Rahmen des geplanten Bahnhofsumbaus um eine Lösung zu bemühen.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at