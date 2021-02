Brand in Wohnhaus: Rollstuhlfahrer konnte sich selber retten

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Südtiroler Straße wurden die Feuerwehr Ried, der Notarzt und die Polizei am Dienstag um 10.40 Uhr gerufen. Laut ersten Informationen soll es sich dabei um die Wohnung eines Rollstuhlfahrers gehandelt haben.

"Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Wir hatten die Situation sehr rasch unter Kontrolle", sagt Florian Schmidbauer, Pressesprecher der Feuerwehr Ried, im OÖN-Gespräch. "Der Rollstuhlfahrer konnte sich selber retten. Er war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Freien", so Schmidbauer. Weitere Wohnungen dürften von dem Brand nicht betroffen sein.

Die genaue Brandursache werden jetzt Brandermittler der Polizei klären.

